О том, что не так давно Путин проговорился — атаки Украины на РФ с помощью западного оружия, на самом деле не преодолевают так называемых «красных линий», определенных Кремлем для осуществления вышеописанных ударов ЯО (ядерное оружие), пишет «НБН», ссылаясь на Институт изучения войны (ISW).

В частности, накануне, 7 июня, Путин заявил — российская ядерная доктрина предусматривает применение ядерного оружия лишь при «исключительных случаях» угроз суверенитету и территориальной целостности страны-агрессора. И, по мнению кремлевского тирана, подобный «исключительный» сценарий еще не сформировался.

Аналитики ISW добавили — с момента начала полномасштабной войны, позиция, подкрепленная действиями как Запада, так и Украины, многократно пересекала потенциальные «красные линии» РФ. При этом, отсутствие значительного реагирования Москвы свидетельствует о том, что все такие ограничения, судя по всему, не более, чем информационные операции Кремля, нацеленные на подталкивание США, ЕС и стран-членов НАТО к так называемому «самосдерживанию».

Следует отметить — начиная с этого месяца, Силы Обороны Украины наносили удары по военным объектам в Белгородской области, применяя предоставленные США РСЗО HIMARS.

Ранее мы писали о том, что Путин случайно проговаривался о фактических ежемесячных потерях РФ на войне в Украине.