О том, как доходы, получаемые гражданами в Украине до вторжения РФ, отражаются на намерениях беженцев вернуться в страну, пишет «НБН», ссылаясь на пояснение директора Международного республиканского института (IRI) Майкла Дракмана, опубликованное изданием NV.

По словам Дракмана, те, кто располагал более высоким показателем доходности, утверждают — они не против вернуться в Украину после войны, поскольку ранее «наслаждались хорошим качеством жизни». Однако граждане, имеющие до вторжения РФ невысокий уровень заработка, отказываются возвращаться, так как открыли для себя новые возможности в Европе, в первую очередь, лучшую жизнь.

Кроме того, директор IRI уверен — если провести идентичный соцопрос среди населения сел, численность тех, кто не намерен возвращаться в Украину, была бы выше. Впрочем, подобная статистика сможет измениться, если украинское правительство, включая Министерство иностранных дел, ознакомит украинцев за рубежом с планами развития населенных пунктов, и, соответственно, их восстановления.

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