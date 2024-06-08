О том, что на свежих кадрах можно отлично рассмотреть, как российско-оккупационная армия обустраивает оборонную линию у побережья Черного моря, пишет «НБН», ссылаясь на видеоматериал, обнародованный в Telegram-канале крымского движения сопротивления «АТЕШ».

По мнению крымских партизан, командование «второй армии мира», основываясь на резком сокращении корабельной группировки Черноморского флота, прогнозирует высокую вероятность высадки морской пехоты Сил Обороны Украины.

В частности, на такие обоснованные выводы указывает то, что на возведение прибрежных фортификаций, российские оккупанты совершенно не жалеют значительных человеческих, и несколько «попиленных» финансовых ресурсов.

Ранее мы писали о том, что в Крыму оккупанты строят защитные экраны на трассах, стараясь спрятать комплексы ПВО.