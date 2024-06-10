Британская разведка обратила внимание на заявления ГУР МОУ 28 мая об активизации попыток россиян вербовать африканцев во «вторую армию мира», пишет «НБН» со ссылкой на страницу Минобороны Соединенного Королевства в соцсети Х.

В отчете сказано, что РФ сосредоточила усилия по набору бойцов в путинские оккупационные силы в странах Центральной Африки – Руанде, Конго, Уганде и Бурунди. Гражданам этих государств за участие в боевых действиях в Украине Москва предлагает регистрационный бонус на сумму $2000, ежемесячную зарплату в размере $2200 и обещание предоставить гражданство РФ.

Ведомство объяснило, что Россия за счет завербованных африканцев пытается восполнить потери армии Путина в Украине и поддержать ее наступательную активность на нескольких направлениях фронта.

Ресурс заключенных в тюрьмах страны-агрессора уже исчерпан, а объявление нового этапа мобилизации опасно для Владимира Путина, ведь предыдущая волна таких мероприятий была непопулярна в РФ для кремлевского диктатора и привела к рекордному дефициту рабочей силы.

Ранее в Луганской ОВА сообщили, что россияне усилили принудительную мобилизацию на временно захваченных территориях региона.