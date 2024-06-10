По результатам проведенного КМИС с 16 по 22 мая соцопроса, 81% украинцев считает, что в период войны нужно критиковать деятельность руководства страны, информирует «НБН».

В то же время большинство респондентов (50%) отмечают, что стоит критиковать отдельные неудачные решения власти, однако такие оценки ее работы должны быть в конструктивных рамках, взвешенными, чтобы не расшатывать ситуацию в обществе.

При этом 31% опрошенных заявил, что критика деятельности руководства Украины должна быть жесткой и бескомпромиссной, поскольку лишь таким давлением можно заставить его исправить свои ошибки.

13% украинцев считают, что на время войны любая критика властей недопустима, чтобы не расшатывать ситуацию в стране. 5% участников исследования не смогли определиться с ответом.

Напомним, уровень доверия украинцев к главе государства Владимиру Зеленскому продолжает падать. Результаты опроса КМИС показали, как изменились показатели с начала войны.