В Генеральном штабе ВСУ рассказали, что ночью «высокоэффективная» ПВО ВС РФ в Крыму не перехватила ни одной ракеты защитников, информирует «НБН».

Сообщается, что ВСУ обстреляли один зенитный ракетный дивизион С-400 армии Путина вблизи Джанкоя, а также два дивизиона С-300 «освободителей» в районе Черноморского и Евпатории.

В ведомстве уточнили, что в указанных районах радары ЗРК С-300\400 немедленно перестали функционировать. Также там была зафиксирована дальнейшая детонация боекомплектов.

В Генштабе констатировали, что противовоздушная оборона российских оккупационных сил на временно захваченном полуострове понесла существенные потери благодаря успешной боевой работе защитников.

Ранее в ISW заявили, что глава Кремля Владимир Путин случайно проговорился о реальных ежемесячных потерях своей армии в Украине.