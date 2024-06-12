В среду, 12 июня, премьер-министр Армении во время выступления в парламенте отреагировал на заявления оппозиционного депутата о том, что в Ереване выражают недовольство ОДКБ, однако не покидают организацию, информирует «НБН» со ссылкой на «Радио Азатутюн».

«Вы нас этим пугаете? Выйдем», – заявил политик.

По словам главы правительства, Армения распрощается с военным альянсом, который де-факто контролируется Россией, и власти решат, когда совершить соответствующий шаг.

«Назад не вернемся, другого пути нет», – подчеркнул Пашинян.

Помимо этого, премьер-министр обвинил бывшие власти страны в том, что они вступили в «союз-пузырь», члены которого совместно с Азербайджаном планировали войну против Армении.

Напомним, что в феврале Пашинян сообщил, что Армения приостановила свое участие в ОДКБ. Позже глава правительства объяснил, что Ереван требует разъяснений от партнеров в организации относительно их зоны ответственности по его стране. По словам премьера, в ОДКБ не предприняли предусмотренные уставом шаги во время вторжения Азербайджана в Армению в 2021 и 2022 годах.

Как сообщалось, глава Совфеда РФ Валентина Матвиенко обвинила спикера парламента Армении в русофобии после его заявления об Украине.