Российский Telegram-канал «Досье Шпиона» сообщил, что 9 июня в Шебекино был нанесен удар по базе отдыха «Нежеголь», которая принадлежит Белгородскому государственному университету. На ее территории оккупанты обустроили командный пункт 6-й общевойсковой армии РФ, информирует «НБН».

Штаб управлял подразделениями захватчиков, которые участвуют в наступлении на город Волчанск Харьковской области. По данным Telegram-канала, после атаки на КП 8 офицеров армии Путина считаются пропавшими без вести.

Фото – t.me/dosye_shpiona

В то же время Telegram-канал ASTRA пишет, что в результате прилета по базе отдыха были ликвидированы как минимум 3 оккупанта, на момент удара там находилось около 15 захватчиков.

Кроме того, как предполагает СМИ, этот командный пункт армии Путина может быть первой пораженной самолетом Сил обороны Украины целью на территории страны-агрессора с применением западного оружия.

Напомним, росСМИ раскрыли количество ликвидированных захватчиков в результате обстрела Крыма в ночь на 12 июня.