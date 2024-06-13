Telegram-канал «КіберБорошно» опубликовал спутниковые снимки из Крыма, на которых зафиксированы последствия обстрела ПВО РФ. Вблизи села Великое в районе Евпатории ВСУ ударили по позиции ЗРК С-300. В результате атаки был ликвидирован командный пункт 5Н63С с радиолокатором подсветки и наведения 30Н6.

Кадры зафиксировали и тягачи 5П85ТЕ без прицепов, а также следы оттянутой уничтоженной или поврежденной техники оккупантов. Кроме того, с места удара россияне оперативно забрали генераторы, информирует «НБН».

Фото — t.me/kiber_boroshno

Также Силы обороны Украины обстреляли позиции ЗРК С-400 «Триумф» вблизи села Рубиновка в районе Джанкоя. Спутниковые снимки демонстрируют, что ВСУ «отминусовали» радиолокационную станцию захватчиков «Подлет».

Помимо этого, на фото видно пусковую установку типа 51П6 с одной ракетой, в каком она состоянии после удара неизвестно, а также еще одну ПУ, «сбегающую» с места прилета.

Кадр зафиксировал и следы горения, есть вероятность, что там стояли другие пусковые установки.

Фото — t.me/kiber_boroshno

Напомним, российские СМИ раскрыли количество ликвидированных и раненых «освободителей» в результате удара по Крыму 12 июня.