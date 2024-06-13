Аналитики ISW в своем отчете пишут, что ВСУ предпринимают активные попытки по ослаблению противовоздушной обороны «второй армии мира» во временно захваченном Крыму, информирует «НБН».

Американские эксперты обратили внимание на сообщении Генерального штаба Украины об ударах защитников по позиции ЗРК С-300 и по двум позициям ЗРК С-400 оккупантов на территории полуострова 12 июня.

В результате атаки ВСУ армия Путина осталась без как минимум двух радиолокационных систем С-300/С-400, что привело к дальнейшей детонации снарядов. Также, очевидно, оккупанты понесли потери живой силы.

Обстрелы военных объектов «освободителей» в Белгородской области вынудили россиян перебросить комплексы ПВО из Крыма на территорию приграничного региона, что ослабило противовоздушную оборону полуострова. Также Силы обороны 8 июня поразили истребители С-57 на авиабазе «Ахтубинск» в РФ.

По словам аналитиков, ЗРК С-300 и С-400, а также Су-57 не давали защитникам возможности использовать самолеты вблизи линии фронта и отражать наступление путинских войск.

Поэтому ВСУ активно пытаются ослабить ПВО и уничтожать авиацию врага до получения первых истребителей F-16. В ISW объяснили, что таким образом армия Украины создает условия для будущего использования американских самолетов ближе к прифронтовым районам.

Ранее эксперты назвали два фактора, при которых Силы обороны будут эффективно использовать F-16.