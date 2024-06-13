Матяш объяснил, что условием для перелома в войне является получение определенных преимуществ ВСУ. Сейчас Силы обороны Украины получили в достаточном количестве западное оружие – это плюс для защитников, однако армия нуждается в человеческом ресурсе, информирует «НБН» со ссылкой на «Апостроф».

По мнению военнослужащего, когда у ВСУ будет достаточно хорошо мотивированных бойцов, Украина сможет переломить ситуацию на фронте. Сейчас же мотивированных людей меньше, чем было в начале полномасштабного вторжения российских оккупантов в нашу страну.

Военный объяснил, что люди не мотивированы идти на фронт потому, что они живут своей жизнью и им кажется, что война где-то там, не в их стране. Кроме того, с ними никто не ведет какой-либо диалог до начала мобилизации о том, что именно они нужны в Силах обороны Украины.

Напомним, представитель 26-й артбригады ВСУ рассказал, с чем связаны высокие показатели уничтожения артиллерии «второй армии мира» на фронте.