Руководитель ОВА в своем Telegram-канале около 14:40 сообщил, что российские захватчики нанесли удар по гражданской инфраструктуре в пригороде Полтавы, отметив, что под завалами могут находиться люди, информирует «НБН».

Также чиновник опубликовал видеообращение с места удара, куда спасатели ГСЧС прибыли для ликвидации последствий атаки войск страны-агрессора. По словам Пронина, в результате обстрела повреждены несколько многоэтажек.

Помимо этого, в Полтавском районе получили повреждения электролинии, без света остались 53 000 бытовых и 2 400 юридических потребителей. Начальник ОВА по состоянию на 16:38 заявил о 12 пострадавших от обстрела, среди которых 2 детей.

Отметим, что на момент удара в Полтавской области была объявлена тревога, Воздушные силы ВСУ сообщали о значительной активности тактической авиации армии Путина на северо-восточном направлении.

Напомним, 14 июня в Сумской области оккупанты атаковали дроном автобус гуманитарной миссии. В Офисе Генерального прокурора сообщили о последствиях удара.