В интервью изданию «РБК-Украина» пресс-офицер рассказал, что длительный перерыв в использовании «Калибров» российскими захватчиками связан с оперативным перемещением военно-морской базы из Крыма в Новороссийск. При этом сами крылатые ракеты и системы подзарядки остались на временно оккупированном полуострове, информирует «НБН».

Спикер ВМС ВСУ отметил, что пока что враг смог оборудовать в Новороссийские перезарядку подлодок ракетами, при этом неизвестно, смог ли он решить эту проблему для надводных кораблей.

Плетенчук добавил, что «Калибры» армия Путина уже не использует как самостоятельный вид оружия, так как их эффективность уже не такая высокая, как была в начале полномасштабной войны. Теперь россияне применяют эти ракеты только во время комбинированных атак.

Представитель ВМС Украины добавил, что «освободители» избрали новую тактику в Черном море – формат подлодок, которые также появляются также и в Азовском море. Сейчас постоянно посменно в акватории находится одно такое судно.

Как сообщалось, аналитики ISW объяснили, зачем РФ отправила свои корабли на Кубу.