Российский Telegram-канал ASTRA пишет, что в районе полуночи жители Темрюкского района Краснодарского края начали жаловаться в соцсетях на взрывы. Руководство региона и оборонное ведомство страны-агрессора до сих пор не предоставило официальную информацию об инциденте, пишет «НБН».

Telegram-канал заявил, что ночью в поселке Чушка Темрюкского района оказался под ударом терминал по перевалке наливных нефтепродуктов и химических грузов ООО «Югнефтехимтранзит». В результате обстрела на предприятии вспыхнул пожар, трубопровод и технические помещения получили повреждения.

Атака на объект топливно-энергетического комплекса РФ якобы обошлась без пострадавших. По предварительной информации, по предприятию били украинскими противокорабельными ракетами «Нептун».

Напомним, что ночью дроны атаковали нефтебазу и на территории Ростовской области. Местные власти сообщили о масштабном пожаре, в Сети показали соответствующие кадры.