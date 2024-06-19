Глава Минюста на своей Facebook-странице назвал дезинформацией сообщения о том, что в Украине ряд админуслуг, в частности ЗАГСов и нотариусов, можно будет получить только при наличии военно-учетного документа, информирует «НБН».

По словам Малюськи, соответствующий фейк распространяют в Сети от его имени. Чиновник отметил, что действительно ограничения будут касаться определенных услуг, однако не спискам, которые «придумывают и публикуют Telegram-каналы».

Руководитель Министерства юстиции призвал украинцев не вестись на фейки и ИПСО, и следить за нормативно правовыми актами.

Ранее он заявлял, что военный билет будут преимущественно требовать при предоставлении админуслуг, способствующих «хорошей жизни» и личному комфорту военнообязанных граждан. При этом власти не планируют вводить такие изменения для критически важных услуг.

Ранее в ВРУ объяснили отсрочку с принятием законопроекта о демобилизации.