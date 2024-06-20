Издание «РБК-Украина», ссылаясь на источники, сообщило, что в ночь на 20 июня на территории государства-террориста беспилотники Службы безопасности Украины поразили нефтебазы «Энемская» и ООО «ЛУКОЙЛ-Югнефтепродукт», а также склад горюче-смазочных материалов АО «Тамбовнефтепродукт», пишет «НБН».

По словам собеседников издания, на этих предприятиях россияне перерабатывали, хранили сырье и готовую продукцию, которая шла на военные нужды страны-агрессора.

После ударов БПЛА Службы безопасности Украины на указанных объектах вспыхнули пожары.

В общем беспилотники СБУ осуществили почти 30 успешных атак на объекты нефтяного комплекса по всей территории РФ.

Отметим, что российские Telegram-каналы заявили о дроновом ударе по НПЗ в поселке Афипский Краснодарского края, опубликовав кадры пожара на предприятии.