Спикер ГУР МОУ в эфире национального телемарафона раскрыл детали удара по четырем транспортно-десантным катерам типа «Тунец» оккупантов во временно захваченном Крыму 30 мая.

По словам Юсова, последние несколько операций по уничтожению вражеских судов в Крыму были продуманы и распланированы, информирует «НБН».

Представитель украинской военной разведки отметил, что один морской беспилотник Magura V5 пробивает заграждения или фортификацию в акватории, после чего следующий направляется прямо к цели.

В случае атаки на катера типа «Тунец» оккупантов один беспилотник поразил четыре скоростных суда, что является очень хорошим результатом. Применение захватчиками авиации, артиллерии и стрелкового оружия не помогло спасти катера от удара.

Напомним, в начале месяца спецназовцы украинской военной разведки уничтожили буксир «Сатурн» ЧФ РФ в Крыму. У Буданова показали кадры ночной атаки.