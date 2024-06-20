В Госпогранкомитете РБ заявили, что в последнее время вблизи границы фиксируется увеличение украинской группировки войск, в частности ГУР МОУ и ССО, с тяжелым вооружением. Белорусское ведомство предупредило, что будет «пресекать все провокации», информирует «НБН».

Спикер Госпогранслужбы Украины в комментарии изданию «Украинская правда» ответил на заявление из Минска. По его словам, хорошо, что соседнее государство осведомлено о том, что наша страна защищала и будет защищать свои территории от вражеских атак, что обеспечивают разные подразделения Сил обороны.

Представитель ГПСУ отметил, что Украина наращивает фортификационные сооружения на границе с РБ, в чем нет ничего провокационного. Демченко напомнил, что Беларусь в 2022 году поддержала РФ, позволив армии Путина осуществить вторжение в нашу страну со своей территории.

Он подчеркнул, что это направление будет оставаться угрожающим до тех пор, пока Минск подыгрывает преступным действиям Москвы, и наше государство будет делать все для усиления своей защиты.

Напомним, на прошлой неделе глава правительства Армении Никол Пашинян заявил, что ни один представитель Еревана не приедет в Беларусь, пока там у власти находится диктатор Александр Лукашенко.