Российские источники распространили видео якобы первого удара армии Путина ФАБ-3000 М-54 по украинскому дислокационному пункту в селе Липцы на Харьковщине 20 июня. Авиабомба промахнулась, упав в 10 метрах от цели захватчиков, однако нанесла значительные разрушения, информирует «НБН».

Евлаш в эфире национального телемарафона сообщил, что в Воздушных силах видели эти кадры, однако пока не могут подтвердить первое применение ФАБ-3000 армией Путина в Украине, не ознакомившись с местом удара и обломками бомбы.

По словам майора, после исследования места обстрела украинцам сообщат, каким типом боеприпаса атаковали российские захватчики.

Ранее спикер Воздушных сил сообщил, куда целились оккупанты во время ракетной атаки на нашу страну в ночь на 21 июня.