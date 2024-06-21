Пресс-служба Генерального штаба ВСУ сообщила, что ночью защитники поразили места хранения и подготовки к использованию ударных беспилотников «Шахед», учебные корпуса, пункты управления и связи расчетов этих дронов-камикадзе, расположенных на территории Краснодарского края страны-агрессора.

В ведомстве отметили, что удары Сил обороны Украины были успешными – по результатам боевой работы зафиксирована серия взрывов и пожар с последующей детонацией, информирует «НБН».

Отметим, что ночью в Ейске Краснодарского края заявили об атаке беспилотников – под ударом оказался местный военный аэродром, в Сети начали распространять кадры пожара на объекте. Позже СМИ опубликовали спутниковую фотографию, на которой зафиксированы очаги возгорания на территории авиабазы «второй армии мира».