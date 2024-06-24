Агентство Associated Press, ссылаясь на командиров армии Украины, пишет, что военные просят Вашингтон разрешить использование баллистических ракет ATACMS для атак на объекты на территории государства-террориста, информирует «НБН» со ссылкой на Kreschatic.

Артиллерист с позывным «Гефест», который воюет на Харьковском направлении, рассказал журналистам западного СМИ, что Силы обороны могли бы поражать дальнобойными американскими ракетами командные пункты ВС РФ, расположенные в 100-150 км от границы.

Заместитель главы Комитета ВРУ по национальной безопасности, обороне и разведке Егор Чернев отмечает, что ВСУ все еще не могут бить по аэродромам и самолетам захватчиков в РФ, поэтому Киев призывает снять запрет на удары дальнобойными ракетами по ограниченным военным целям на территории государства-террориста.

Напомним, 7 июня оккупанты в Луганске пожаловались на удар ATACMS по военным объектам «второй армии мира».