Российский Telegram-канал «Кремлевская табакерка», ссылаясь на источники в оборонном ведомстве страны-агрессора, заявил, что вчера вечером Силы обороны Украины нанесли удар по Сакскому району временно захваченного Крыма баллистическими ракетами ATACMS, информирует «НБН».

Сообщается, что в результате атаки на полуостров путинские оккупационные силы понесли потери. В результате прилета полностью выведены из строя 2 ЗРК С-400 и 1 установка С-300, потеряны важные компоненты противовоздушной обороны.

Помимо этого, ракеты ударили по воинской части «второй армии мира» вблизи Евпатории.

По данным Telegram-канала, в результате атаки на Крым 23 июня были ликвидированы 7 захватчиков.

Как сообщалось, военное движение «Атеш» фиксирует активное перемещение «освободителей» по территории Крыма. Партизаны раскрыли причину такого поведения оккупантов.