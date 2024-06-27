В аналитическом материале ISW отмечается, что из-за серьезного дефицита критически важных ракет для ПВО Силы обороны Украины не могут эффективно защищать энергообъекты от атак «второй армии мира», информирует «НБН».

Американские эксперты обратили внимание на слова исполнительного директора ДТЭК Дмитрия Сахарука в интервью изданию Kyiv Post. Он объяснил, что на каждую ракету сил противовоздушной обороны Украины для защиты энергетической инфраструктуры у ВС РФ есть 5-6 ракет для ударов.

Представитель энергетического предприятия отметил, что, если враг запускает по любому объекту 10 ракет, Воздушные силы ВСУ нужно выпустить в ответ минимум 12 для эффективного отражения атаки.

Аналитики в своем отчете также отмечают, что кампания воздушных ударов захватчиков по энергообъектам наложила серьезные ограничения на мощности по производству электроэнергии в Украине. В ISW уточнили, что оккупанты использовали недостаток ПВО Сил обороны для нанесения максимальных повреждений украинским энергетическим мощностям в течение этого года.

Напомним, британское СМИ опубликовало статью с прогнозом о жизни Украины «в холоде и темноте» зимой. В Министерстве энергетики указали на ложь в материале западного издания.