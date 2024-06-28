Спикер ВС ВСУ в эфире национального телемарафона рассказал, что российские захватчики активизировали применение разведывательных БПЛА для поиска объектов на территории нашей страны, информирует «НБН».

Майор уточнил, что оккупанты используют такие беспилотники в большом количестве для осмотра территорий. «Освободители» пытаются узнать, где расположены те или иные объекты, в частности, энергетической инфраструктуры. Далее армия Путина нацелит на них авиационные или баллистические ракеты.

Евлаш добавил, что за прошедшие сутки на юге и востоке страны силы ПВО «отминусовали» 6 беспилотников «второй армии мира», из них 2 ударных дрона «Ланцет» и разведывательные БПЛА Орлан-10, Zala и SuperCam. Тип еще одной уничтоженной вражеской «птички» уточняется.

Как сообщалось, в Минцифры подсчитали количество ликвидированных захватчиков и пораженной техники путинских войск украинскими дронами за две недели.