Пресс-служба управления стратегических коммуникаций ВСУ сообщила, что за полгода Силы обороны Украины «отминусовали» более 30 единиц авиации войск страны-агрессора, информирует «НБН».

В частности, защитники за последние шесть месяцев поразили около 13 сверхзвуковых истребителей-бомбардировщиков Су-34, 9 штурмовиков Су-25, по 2 истребителя-перехватчика МиГ-31 и самолета ДРЛО А-50, 1 самолета комплексной разведки Ил-22 М11 и 1 сверхзвуковой ракетоносец-бомбардировщик Ту-22М3, а также по одному истребителю Су-35, Су-35С, Су-57.

Фото – t.me/AFUStratCom

В СтратКоме ВСУ отметили, что украинские бойцы продолжают эффективно уничтожать боевую авиацию армии Путина, в частности с применением западного оружия и боеприпасов.

Напомним, в Минцифры сообщили, сколько оккупантов и вражеской техники поразили Силы обороны с помощью дронов за последние две недели.