Представитель ВС ВСУ в эфире национального телемарафона сообщил, что вчера «вторая армия мира» атаковала столицу Украины двумя крылатыми ракетами «Искандер-К». Обе воздушные цели удалось сбить, однако в результате падения обломков инфраструктура получила повреждения, информирует «НБН».

По словам майора, российские оккупанты не применяли особую тактику в ходе обстрела Киева, однако нанесли удар около 19:30, когда на улицах было много людей. Евлаш отметил, что каждый раз захватчики показывают свое циничное лицо и каждой атакой продолжают подтверждать, что РФ – это страна-террорист.

Мэр столицы Виталий Кличко ранее сообщил, что, по информации киевских медиков, в доме в Оболонском районе, куда попали обломки ракеты, есть 6 пострадавших, среди них ребенок.

Напомним, ночью ВС РФ атаковали Днепр. Начальник ОВА сообщил о последствиях ракетного удара по областному центру и пострадавших в результате обстрела.