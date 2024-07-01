Представитель Государственной пограничной службы в эфире национального телемарафона рассказал, что многочисленные заявления из РБ о росте напряженности на границе с Украиной – это лишь очередной шаг информационной операции в поддержку РФ. Минск использует такую риторику не впервые, информирует «НБН».

Демченко отметил, что в Беларуси вновь начали рассказывать о том, что Украина укрепляется, усиливается и якобы представляет угрозу, что свидетельствует о новом витке информационной операции при поддержке Москвы.

Спикер ГПСУ объяснил, что РБ продолжает поддерживать государство-террориста в войне против Украины, поэтому для нашей страны сохраняется угроза со стороны Беларуси.

Соответственно, Силы обороны продолжают укреплять это направление, размещая там необходимое количество войск и вооружения и возводя фортификации с целью предотвращения каких-либо действий с белорусской территории.

Ранее Демченко прокомментировал заявления из Минска о проверке Беларусью боеготовности вблизи украинской границы.