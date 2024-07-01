Около 12:00 местные паблики начали распространять кадры столба дыма над Макеевкой и пожара в результате прилета. Telegram-каналы пишут, что в микрорайоне Зеленый прогремели три взрыва, информирует «НБН».

Фото – t.me/moya_makeevka

Позже в Сети сообщили о работе противовоздушной обороны в Макеевке и временно захваченном Донецке, в котором также зафиксировали задымление в Петровском районе. «Глава администрации столицы ДНР» Алексей Кулемзин пожаловался на обстрел со стороны Украины.

Украинский журналист Денис Казанский в своем Telegram-канале написал, что в Советском районе Макеевки, вероятно, под ударом оказалась противовоздушная оборона «второй армии мира».

Напомним, советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко заявил, что в ночь на 28 июня «бавовна» посетила сразу три временно захваченных города на юге Украины.