Представитель ВМС ВСУ в интервью Центру журналистских расследований рассказал, что военные суда захватчиков не заходят в порты Азовского моря. Для транспортировки украденных с нашей территории грузов оккупанты используют якобы гражданские корабли, пишет «НБН».

По его словам, в портах Бердянска и Мариуполя россияне перегружают награбленное на «белый флот». Помимо этого, врага пугает перспектива ареста кораблей, поэтому они используют суда, которые не ходят в иностранные порты.

Плетенчук заявил, что Силы обороны Украины не будут наносить удары по кораблям страны-агрессора в Азовском море, которые якобы являются гражданскими, так как такие атаки являются нарушением международного права.

В то же время законной целью для ВСУ является Керченская паромная переправа, которая является основным логистическим путем ВС РФ для обеспечения войск Путина на юге Украины и в Крыму. Несмотря на все старания врага, он не может на 100% защитить этот объект от ударов защитников.

Ранее в ГУР МОУ высказались о применении украинских дронов Magura в Азовском море.