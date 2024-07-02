Разведка Великобритании напомнила, что 27 июня в ходе выступления на Петербургском международном юридическом форуме глава СК РФ сообщил, что в стране-агрессоре обнаружили 30 000 мигрантов, которые недавно получили российское гражданство, однако не состояли на воинском учете.

По словам Бастрыкина, 10 000 из них Москва отправила в Украину, где они якобы будут рыть окопы и выполнять различные задачи в тылу, пишет сообщает «НБН» со ссылкой на страницу Минобороны Соединенного Королевства в соцсети Х.

В ведомстве отметили, что ранее независимые росСМИ сообщали о том, что силовики преследуют мигрантов, особенно из стран Центральной Азии, чтобы вынудить их пополнить ряды армии Путина в обмен на гражданство РФ либо чтобы избежать ареста по выдуманным обвинениям.

Разведка Великобритании добавила, что Москва пополняет «вторую армию мира» для продолжения войны против Украины за счет мигрантов, чтобы избежать мобилизации россиян, которые обладают большей политической активностью.

Ранее аналитики ISW объяснили, почему Запад должен разрушить теорию победы российского диктатора в войне против Украины.