Издание «РБК-Украина», ссылаясь на источники, заявило, что Служба внешней разведки и Главное управление разведки МОУ атаковали БПЛА Оскольский электрометаллургический комбинат в Белгородской области, информирует «НБН».

Этот завод – единственное в стране-агрессоре металлургическое предприятие полного цикла. В результате обстрела в приграничном регионе основные подстанции «Старый Оскол» и «Металлургическая» перестали функционировать – предприятие оказалось полностью обесточено.

С прекращением работы ОЭМК были остановлены все электродуговые печи, в которых застыл металл. Чтобы запустить эти печи, россиянам необходимо почистить их и заменить дуговые элементы, на что уйдут месяцы. Не исключено, что враг будет вынужден заменить печи на новые.

Предприятие важно для военно-промышленного комплекса страны-агрессора, так как оно выпускает высококачественную сталь для автопрома и машиностроения.

Ранее в ночь на 27 июня беспилотники ударили по Редкинскому опытному заводу в Тверской области. В Сети показали кадры пожара на предприятии.