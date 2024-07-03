Журналисты Politico, ссылаясь на двух экспертов по нацбезопасности, которые поддерживают республиканца, заявили, что оппонент Байдена рассматривает возможность сделки с главой Кремля, согласно которой Организация Североатлантического договора не будет расширяться на восток, то есть Украина и Грузия не смогут стать частью НАТО, информирует «НБН».

По данным издания, кандидат в президенты США ведет переговоры с российским диктатором о том, какую часть украинских территорий сможет сохранить государство-террорист, в обмен на которые Кремль должен закончить войну.

В этом же материале СМИ утверждает, что в случае возвращения Трампа в президентское кресло Североатлантический Альянс ожидает «радикальная переориентация». Это означает, что в организации существенно сократится роль Штатов в сфере безопасности, в частности государства-члены, которые не смогут тратить 2% ВВП на сферу обороны, не будут пользоваться гарантиями безопасности Америки.

Напомним, что руководитель Офиса Зеленского Андрей Ермак прокомментировал сообщения о намерении Трампа отдать российским оккупантам часть территории Украины.