Издание «РБК-Украина», ссылаясь на источник в разведке, заявило, что вчера утром под ударом БПЛА оказался Тамбовский пороховой завод в городе Котовск. Один беспилотник успешно поразил предприятие ВПК РФ. Данные о последствиях прилета по объекту уточняются, информирует «НБН».

В то же время губернатор Тамбовской области Максим Егоров заявил, что противовоздушная оборона в регионе уничтожила два дрона-камикадзе. Путинский чиновник утверждает, что жертв и разрушений в результате атаки беспилотников нет.

Telegram-канал «Твердый знак Тамбов», ссылаясь на слова местного жителя, подтвердил прилет в районе порохового завода, указав на ложь в заявлении губернатора.

Напомним, российские СМИ сообщали, что утром 4 июля в Ставропольском крае БПЛА ударили по войсковой части ГРУ, рассказав о последствиях дроновой атаки.