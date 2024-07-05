О том, что из-за возникновения кризисной ситуации с поставками электроэнергии, во Львове учебный год начнется не традиционно, 1 сентября, а раньше почти на 2 недели — 19 августа, пишет «НБН», ссылаясь на информацию, обнародованную в официальном Telegram-профиле мэра данного города Андрея Садового.

По словам Садового, подобные изменения в режиме обучения будут введены с целью гарантирования полноценного школьного учебного года, и основываются на решении «Штаба подготовки города к зиме».

Кроме того, при сценарии, предусматривающем наступление глобального «блэкаута», все общеобразовательные учреждения Львова перейдут в формат круглосуточных «Пунктов несокрушимости», где горожане «смогут согреться и зарядить устройства».

Впрочем, если ситуацию с электроэнергией зимой урегулируют — школы станут функционировать в привычном режиме.

Ранее мы писали о том, что в «Укрэнерго» комментировали слухи о введении «зонального» принципа отключений электричества.