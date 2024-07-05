В эфире национального телемарафона Краснов сообщил, что в районе Торецка российские оккупационные силы действительно проводят активные штурмовые действия, поэтому ситуация на этом направлении остается тяжелой и напряженной, информирует «НБН».

По словам командира взвода, несмотря на активные атаки, российские захватчики боятся здесь применять боевую технику из-за эффективной работы Сил обороны Украины FPV-дронами. Защитники используют такие беспилотники для уничтожения штурмовых групп «второй армии мира» или ликвидации техники оккупантов, которая находится далеко.

Представитель 95-й ОДШБр уточнил, что украинские воины с помощью БПЛА «минусуют» захватчиков еще на подходах, отражая таким образом вражеские штурмы. Он добавил, что в районе Торецка ВС РФ атакуют позиции ВСУ непрерывно более недели.

Ранее глава ГВА Василий Чинчик сообщил о ситуации в Торецке, назвав количество гражданских, которые остаются в городе.