Российский Telegram-канал «Кремлевская табакерка» сообщил, что в поселке Красный Октябрь в Белгородской области произошло убивство трех срочников. Путинские солдаты якобы стали жертвами диверсантов, информирует «НБН».

По словам их сослуживцев, произошел конфликт между контрактниками и срочниками, вследствие чего последних отправили на «охрану периметра двора» с постоянным перемещением. К вечеру солдаты были очень уставшими, однако продолжили «патрулирование», им разрешили присесть только после полуночи.

Срочникам нужно было охранять сон контрактников, однако они «вырубились» сами. Утром троих бойцов нашли с перерезанным горлом. Оккупанты предполагают, что срочники якобы могли стать жертвами диверсантов либо «произошло что-то странное».

Ранее россйиские СМИ сообщили, что 8 июля был нанесен удар по зданию учебного заведения в Белгородской области, в котором захватчики обустроили свою базу.