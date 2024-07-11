Представитель Госпогранслужбы в эфире национального телемарафона рассказал, что армия Путина ежедневно обстреливает Сумскую область. Много населенных пунктов региона расположены непосредственно на линии государственной границы, однако ДРГ РФ стали реже предпринимать попытки захода на их территорию, информирует «НБН».

По словам спикера ГПСУ, несмотря на такие условия, активность российских диверсантов снизилась, поскольку, как только они проникают на территорию Сумщины, Силы обороны Украины сразу выбивают их за пределы области и не дают врагу закрепиться в регионе.

Ранее в ВСУ рассказали о деятельности ДРГ страны-агрессора в Харьковской области. Недавно защитники в регионе зафиксировали группу российских диверсантов, которая была одета в гражданскую одежду для проникновения на украинскую территорию незамеченной.