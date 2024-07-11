Местные паблики сообщают, что около 04:40 в районе поселка Михнево Московской области жители слышали два «хлопка». Россияне пожаловались, что у них затряслись окна и загудели автомобили, информирует «НБН».

Фото – t.me/hp_moscow

Мэр Москвы Сергей Собянин в своем Telegram-канале заявил, что силы противовоздушной обороны страны-агрессора в Ступинском городском районе отразили удар БПЛА, который летел на российскую столицу.

Путинский чиновник утверждает, что в результате дроновой атаки разрушений и пострадавших нет, на месте падения обломков беспилотника работают специалисты экстренных служб.

Оборонное ведомство государства-террориста также традиционно отчиталось о «предотвращении атаки киевского режима» БПЛА в Московской, Брянской, Тамбовской и Тульской областями.

Напомним, 9 июля в Волгоградской области дроны ударили по нефтебазе. Журналисты показали последствия атаки беспилотников на предприятие.