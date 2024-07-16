В эфире национального телемарафона Слободян объяснил, что увеличение часов отключений света связано с температурным режимом в Украине, который сейчас находится выше климатической нормы, информирует «НБН».

По словам руководителя ведомства, в ближайшие дни в стране спадет жара, и нагрузка на энергетическую систему уменьшится. Благодаря нормализации ее работы объемы введенных графиков отключений света снизятся.

Также глава Госэнергонадзора отметил, что в ближайшем будущем положительное влияние на ситуацию со светом в Украине должны оказать результаты аварийно-восстановительных работ, которые проводятся круглосуточно.

Напомним, что ранее премьер-министр Денис Шмыгаль заявлял, что ситуация в энергетической системе должна стабилизироваться до конца июля после завершения ремонтных работ на АЭС.

Также руководитель Центра исследований энергетики сообщил сроки и условия отмены графиков отключения электричества.