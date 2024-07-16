Специалисты Центра Разумкова по заказу издания ZN.UA. с помощью соцопроса выяснили, верят ли украинцы в возможность победы над государством-террористом на поле боя, информирует «НБН».

По результатам проведенного с 20 по 28 июня социологического исследования, 65,6% респондентов считают возможной победу Украины над РФ военным путем.

В то же время 16,2% опрошенных убеждены, что военная победа их страны невозможна, 18,1% украинцев не смогли определиться с ответом на этот вопрос.

Аналитики обратили внимание на то, что больше всего в победу Украины на поле боя верят жители западных регионов (69%), при этом они меньше всего выражают готовность к переговорам с государством-террористом.

Стабильно больше всего сомневаются в военной силе своей страны украинцы на юге – 25% респондентов в этих областях не верят в победу над РФ военным путем.

Также социологи Центра Разумкова выяснили, сколько украинцев считают, что пора начинать переговоры с РФ и согласиться на условия Путина.