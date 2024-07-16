Представитель Главного управления разведки МО Украины Евгений Ерин в эфире национального телемарафона высказался об использовании отечественных морских дронов Magura для поражения Крымского моста, информирует «НБН».

По его словам, если для уничтожения незаконно построенного россиянами объекта Силы обороны Украины будут применять морские беспилотники, то исключительно в комплекте с другими типами вооружения.

Ерин считает, что защитники для повреждения или уничтожения Керченского моста используют нечто более глобальное в комплексе с другими видами оружия.

Представитель военной разведки добавил, что пока он не будет говорить о конкретных параметрах или возможностях, которыми разработчики намерены наделить дроны Magura. Однако работа в этом направлении ведется интенсивно и, по его словам, результаты будут обязательно.

Ранее Ерин высказался о применении дронов Magura в Азовском море.