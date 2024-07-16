Глава региона Алексей Смирнов ночью сообщил, что в поселке Коренево в результате сброса БПЛА вспыхнул пожар на территории завода низковольтных аппаратов. Путинский чиновник утверждает, что никто из работников предприятия не пострадал.

Также губернатор Курской области показал кадры технологического цеха завода в огне, информирует «НБН».

Фото – t.me/gubernator_46

Фото – t.me/gubernator_46

Накануне Смирнов заявлял о сбитии трех беспилотников над регионом в понедельник утром, а также о ликвидации в течение дня в приграничных районах пяти дронов с помощью стрелкового оружия и РЭБ.

Напомним, что также в ночь на 15 июля было неспокойно во временно захваченном Севастополе. СМИ сообщили, что город подвергся атаке БПЛА – беспилотники нанесли удар по войсковой части «второй армии мира», в результате которого ВС РФ понесли потери.