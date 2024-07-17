В Минэнергетики страны-агрессора заявили, что на юге Российской Федерации ограничили потребление электроэнергии для бытовых потребителей, сообщает «НБН» со ссылкой на издание Kreschatic.

В ведомстве объяснили, что жителям региона будут отключать свет, якобы из-за отключения одного из энергоблоков Ростовской АЭС, в связи с неполадками на турбогенераторе.

РосСМИ пишут, что отключения света коснулись 40% энергосистемы Краснодара – в городе не ездят трамваи и троллейбусы, около 150 светофоров не функционируют. В Новороссийске без электричества остался вокзал.

Ограничили потребление электроэнергии и для жителей временно захваченного Севастополя. «Власти» объясняют такие меры «аномально высокими температурами воздуха» и «сбоем в работе Ростовской АЭС». В городе будут действовать 2 очереди отключений электричества.

В частности, свет горожанам будут «тушить» каждые 2 часа, в день электрики не будет у них 12 часов.

Напомним, 15 июля в Севастополе дроны ударили по войсковой части армии Путина.