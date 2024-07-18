Аналитики британского института опубликовали доклад, в котором подробно разобрали причины неудачи контрнаступления ВСУ летом 2023 года, информирует «НБН» со ссылкой на ВВС.

Эксперты RUSI пишут, что по плану командования Сил обороны 12 бронетанковых и механизированных бригад должны были осуществить прорыв на участке фронта шириной 30 километров, на Запорожье в течение недели изолировать Токмак и после продвинуться к Мелитополю.

При таком темпе продвижения защитников ВС РФ не успели бы подтянуть резервы и ВСУ нужно было бы преодолеть сопротивление 6 полков армии Путина в обороне. Однако план украинского военного руководства не сработал из-за ряда ошибок.

Украина получила недостаточное количество оружия, другие поставки от союзников задерживались, поэтому бойцы не смогли должным образом овладеть новой техникой.

В контрнаступлении командование сделало ставку на менее подготовленные подразделения, оставив опытных защитников на других участках фронта. Также в ходе операции украинские силы распылились по нескольким направлениям.

Помимо этого, РФ получила точные разведывательные данные о направлении главного удара Сил обороны из-за провала оперативной безопасности со стороны Киева и его партнеров.

Однако ключевой ошибкой, из-за которой провалилось контрнаступление ВСУ, эксперты назвали расчет командования на то, что оккупанты не выдержат и убегут, как это было во время деоккупации Харьковщины два года назад. Однако такой сценарий не повторился, и украинские войска безнадежно утратили темп.

Ранее в ISW назвали сроки, в которые ВСУ смогут перейти от обороны к контрнаступлению.