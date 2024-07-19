Местные паблики около 08:40 сообщили, что в Луганске громко – в городе прогремело больше пяти сильных взрывов. Вскоре в Сети начали публиковать кадры последствий «бавовны» в районе авиационного училища.

Фото – incidentLNR_Lugansk

Фото – incidentLNR_Lugansk

Так называемый депутат «Народного Совета ЛНР» Юрий Юров пожаловался на ракетный удар по городу, обвинив в атаке Вооруженные силы Украины, информирует «НБН».

Оккупанты утверждают, что обстрел был осуществлен баллистикой. Противовоздушная оборона захватчиков якобы сбила все три ракеты ATACMS, однако в результате падения обломков снарядов произошло возгорание «лесополосы». «Власти» утверждают, что удар обошелся без погибших и пострадавших.

Другие источники пишут, что, по предварительной информации, прилет был по вертолетной площадке в районе высшего военного авиаучилища.

Напомним, что ранее Луганск оказался под ударом баллистики 7 июня. Глава ОВА Артем Лысогор прокомментировал атаку.