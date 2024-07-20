О том, что пограничникам подразделения «Помста», задействованным на Бахмутском направлении, удалось провести ряд результативных операций, в результате которых «демилитаризованы» две пушки и один полевой склад с боекомплектом российско-оккупационной армии, пишет «НБН», ссылаясь на видеоотчет, обнародованный в официальном Telegram-канале Госпогранслужбы Украины.

Как стало известно, полевой склад с боеприпасами, обеспечивающий покрытие нужд армии Путина в Донецкой области, бойцам ГПСУ удалось «утилизировать» благодаря довольно точному удару, произведенному из зенитного типа пушки КС-19.

Кроме того, одну вражескую 152-миллиметровую пушку 2А36 «Гиацинт-Б» и одну 152-миллиметовую пушку-гаубицу Д-20 смогли повредить операторы FPV-дронов.

С видеофрагментом отличной и весьма эффективной работы пограничников, можно ознакомиться чуть ниже:

Ранее наш информационный портал писал о том, как «призраки» Буданова отчитывались об «утилизации» техники и военных объектов армии Путина.