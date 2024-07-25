Сырский в интервью британскому изданию The Guardian заявил о том, что ВС РФ за последние 2,5 года увеличили свои ресурсы. В аналитическом материале ISW отмечается, что месседжи главкома ВСУ говорят не о внезапно увеличении присутствии оккупантов на украинской территории, а отражают кадровый и материальный дефицит Сил обороны, пишет «НБН».

Американские эксперты считают, что в среднесрочной и долгосрочной перспективе стране-агрессору не удастся пополнить количество личного состава и техники армии Путина. РФ исчерпывает ограниченные запасы советского вооружения и не понятно, сможет ли ВПК оккупантов выпускать достаточно боевых машин для восполнения больших потерь.

Аналитики убеждены, что защитники могут бороться за инициативу на поле боя и создать условия для проведения контрнаступлений, как ограниченных, так и масштабных. Однако Силы обороны достигнут своей цели, если Запад будет предоставлять необходимые им ресурсы и делать это своевременно.

Напомним, в интервью британскому СМИ главком ВСУ высказался о потерях армии России на войне против Украины.