Братчук в эфире телеканала «Мы – Украина» сообщил, что россияне считают Запорожское направление «перспективным», поэтому пытаются наступать на этом участке фронта и постепенно усиливают свои подразделения, информирует «НБН».

По его словам, ВС РФ имеют дедлайн на некоторых направлениях в регионе. Враг пытается вернуть позиции на Работинском и Времивском плацдармах, которые он потерял во время контрнаступления ВСУ в 2023 году. Поэтому здесь происходят наиболее активные действия.

Представитель Украинской добровольческой армии «Юг» отметил, что российские оккупанты на Запорожье работают малыми штурмовыми группами, а также разыгрывают «козырную карту» в виде авиации и механизированного компонента.

Ранее в Силах обороны объяснили, почему «освободители» стали меньше использовать бронетехнику на фронте в Украине.