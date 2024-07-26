Советник городского главы рассказал, что «освободители» разместились в заброшенных домах села Гранитное возле кладбища, обустроив и склад с боеприпасами. Объект усиленно не охранялся, информирует «НБН».

По словам чиновника, захватчики, которые там базируются, очень скучают и мечтают о женском внимании, чем и воспользовалось мариупольское сопротивление. Через чаты партизаны очаровали и подкупили одного путинского военного.

Оккупант, получив 10 000 гривен через криптовалюту, две ночи назад поджег склад с боеприпасами, чем похвастался «возлюбленной». «Бавовна» была настолько мощной, что в сельских домах вырвало двери и выгорела половина кладбища.

Фото – t.me/mrplSprotyv

Напомним, в ночь на 26 июля прогремели взрывы в Новофедоровке – под ударом оказался аэродром «Саки». В Сети заявили, что на авиабазе был поражен склад с боеприпасами войск страны-агрессора.