Представитель ГУР МОУ в эфире национального телемарафона заявил, что войска страны-агрессора пока не планируют большое наступление на юге Украины, информирует «НБН».

По его словам, об этом свидетельствует то, что в группировке ВС РФ нет глобальных изменений. Армия Путина несет большие потери живой силы, поэтому командованию российских захватчиков приходится проводить ротацию.

Спикер украинской военной разведки отметил, что в то же время по всей линии фронта происходит столкновения и подразделения Российской Федерации предпринимают отдельные попытки наступлений.

Юсов уточнил, что оккупанты концентрируют силы на Восточном направлении – именно там идут самые ожесточенные бои. Вся остальная активность «освободителей» сводится к обманным маневрам и действиям.

Отметим, что заместитель командира 3-й ОШБр Максим Жорин считает, что армия России имеет ресурсы, чтобы начать наступление на еще одном направлении, например, на юге.